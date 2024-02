Trump studia da stilista e lancia le sneaker con bandiera americana

Daniela Mastromattei 19 febbraio 2024 a

Trovo la libertà solo nei regni dell’eccentricità, sosteneva David Bowie. Chissà che non sia così pure per Donald Trump che a conferma della sua tendenza anticonformista (e parecchio estrosa) s’improvvisa stilista e lancia delle scarpe color oro con la suola rossa, la bandiera americana sul tallone e l’immancabile sua iniziale (T) in evidenza. Sneacker non certo tra le più sobrie. Una provocazione alla sua maniera, visto che la collezione di scarpe modello “Never Surrender” che ricorda molto quelle da basket - è stata presentata in pompa magna il giorno dopo aver ricevuto la condanna del giudice di New York a pagare 355 milioni di dollari per attività fraudolente.

Al contrario di quanto afferma Giorgio Armani («L’eccentricità è un concetto che non ha bisogno di occasioni speciali per esprimersi»), l’ex presidente degli Stati Uniti invece ha scelto il “suo” momento giusto, ovvero il raduno di Filadelfia, «il più grande spettacolo di sneaker sulla terra», come lui stesso lo ha definito e dove (ovviamente) erano presenti soprattutto giovani. Erano loro probabilmente l’obiettivo di Donald, che punta ad avvicinare e conquistare anche quella fetta di elettorato, fondamentale nella sua corsa alla Casa Bianca. Ma non dimentichiamo che Trump oltre ad aspirare alla presidenza è innanzitutto un imprenditore e dunque l’occasione era piuttosto ghiotta (due piccioni con una fava, direbbe il saggio).

Sul palco è stato acclamato “We want Trump” e sostenuto, con tanto di insulti al suo avversario: “Fuck Joe Biden” a cui lui ha risposto ringraziando: “Thank you everyone, that was beautiful”. Non è mancata in verità la protesta di un gruppo di detrattori che ha provato (ma senza successo) a coprire il suo discorso tra ululati di disapprovazione. Lo sappiamo Donald non si arrende, anzi di fronte ai “nemici” si rafforza e tira dritto. Le Never Surrender vengono descritte come un “vero oggetto da collezione: audace, dorato resistente, proprio come il presidente Trump”. E sono state messe in vendita su un nuovo sito on linee per la modica cifra, si fa per dire, di 399 dollari (roba da ricchi), con lo slogan: “Sono il tuo grido di battaglia sotto forma di scarpa, allacciale ed esci alla conquista del mondo”, con un pre-order a partire dallo scorso luglio. Non ci crederete, sembrerebbero già sold out. Introvabili.

Sui siti di e-commerce si possono ancora scovare a prezzi folli, anche intorno ai quattromila dollari. Sullo stesso sito Donald vende anche una colonia e un profumo Victory47 marchiati Trump per 99 dollari a bottiglia. Tutto deve portare il suo nome. L’impresa delle scarpe non è la prima, da quando è partita la sua terza campagna. Donald ha riferito di aver guadagnato centinaia di milioni di dollari vendendo una serie di cards digitali da collezione che lo ritraevano in versione cartoon. Ha anche pubblicato libri, lettere e sue foto. L’eccentrico è inarrestabile.