Dengue, Matteo Bassetti suona l'allarme rosso: "Cosa rischia l'Italia"

20 febbraio 2024 a

"La Dengue è trasmessa dalla zanzara tigre che alberga in Italia anche in inverno per colpa dei cambiamenti climatici": l'infettivologo Matteo Bassetti lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, rispondendo alle domande su questa nuova infezione che sta spaventando il mondo. Secondo il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, alla base "c'è una tropicalizzazione del mondo. Si stanno ruralizzando le città. In Brasile l'epidemia sta colpendo anche città come Rio de Janeiro". Poi ha rivelato che questa malattia potrebbe arrivare anche da noi: "Se una persona contrae la Dengue in Brasile, Argentina o in qualunque altro Paese, torna in Italia e viene punta da una zanzara tigre, quella stessa zanzara tigre si infetta e potrebbe infettare una persona che non ha mai viaggiato in un'area tropicale".

"Cosa si rischia se si contrae la Dengue?", gli ha chiesto quindi la conduttrice. E lui ha spiegato: "Certamente non è una bella cosa perché rischia di diventare anche da noi una malattia endemica. La Dengue è una malattia che non ha nessuna terapia, può potenzialmente dare forme gravi, anche mortali o emorragiche. Per questo bisogna fare prevenzione, informando la gente dei rischi che ci sono e poi, nei periodi in cui le zanzare proliferano, dire a Comuni e Regioni di occuparsi della disinfestazione".

Qui l'intervento di Bassetti a Tagadà

Sulla vaccinazione per la Dengue, invece, Bassetti ha detto: "Al momento si offre a chi ha già avuto una prima infezione ma anche a chi va in zone endemiche per lungo tempo. Se uno va a fare una settimana di vacanze a Rio de Janeiro col carnevale io non gli consiglierei la vaccinazione per la Dengue, ma se va a lavorare stabilmente in Brasile o in Argentina in questo periodo c'è una vaccinazione che si può fare dai 5 ai 60 anni, è disponibile nel nostro Paese ed è un'opportunità, non un obbligo". Infine, ha spiegato cosa dovrebbero fare coloro che ritornano dai Paesi in cui la Dengue è più diffusa: "Se nei 15 giorni successivi al ritorno hanno sintomi compatibili con la Dengue, che sono febbre, male alle ossa e dolore dietro agli occhi, devono andare dal medico e fare un esame del sangue".