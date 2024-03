Magliaro gela Guida Bardi: "Ammazza, molto elegante"

06 marzo 2024 a

Maialetto, scannamento, infilzare. Le parole usate dal giornalista Giuliano Guida Bardi per commentare le elezioni regionali in Sardegna che hanno visto la vittoria della candidata del campo largo Alessandra Todde, non sono piaciute a Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante. Entrambi ospiti di Giovanni Floris nell'ultima puntata di diMartedì (La7) hanno dato via a un acceso botta e risposta sui termini usati a proposito del governatore uscente Solinas "maialetto", dello sconfitto Truzzu "spiedo" e della metafora dello "scannamento" che, a detta di Guida Bardi per i sardi "è una cosa seria".

"Ammazza, molto elegante...", lo ha attaccato Magliaro ricordando l'invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad essere educati e gli insulti di Nichi Vendola a Giorgia Meloni durante l'ospitata a Un giorno da Pecora. Immediata è stata la replica del giornalista di Tpi che non ha mancato di ricordare a Magliaro che "Lo hai detto tuo scannare per primo...". Il conduttore Floris si è schierato dando ragione a Guida Bardi, poi ha cambiato argomento.