Rocco Siffredi, la confessione: "Per chi voterei nel mio Abruzzo? Sarò sincero..."

"Invito tantissimo gli abruzzesi a non fare come me e ad andare a votare": l'appello arriva da Rocco Siffredi, intervenuto questa mattina ai microfoni di Un Giorno da Pecora, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti su Rai Radio1. "Quando non si vota e si perde fiducia nelle istituzioni non è una bella cosa - ha poi aggiunto l'attore e regista porno, abruzzese doc -. Per chi voterei alle elezioni nel mio Abruzzo? Sono sincero, non ho mai votato in vita mia. Lo so che è un brutto messaggio ma è così".

Parlando dei due candidati, Luciano D'Amico per il centrosinistra e Marco Marsilio per il centrodestra, Siffredi ha poi aggiunto: "So chi sono i due candidati anche se non li conosco molto. Posso dire che in Abruzzo non abbiamo bisogno di gente dura perché siamo duri di nostro. Non andiamo con gli slogan, con la realtà, votiamo col cuore". E ancora: "Tanti anni fa lo stesso partito di Cicciolina, i Radicali, mi voleva candidare in Parlamento ma io non sono una persona che ama i compromessi, non riuscirei mai a farli e quindi non sarei un buon politico".

La regione è chiamata a scegliere, domenica 10 marzo, tra il governatore uscente sostenuto dal centrodestra e l'economista appoggiato dall'ampia coalizione di sinistra, con Pd e M5s in testa. Tanta l'attesa per questo secondo esperimento di "campo largo" dopo l'episodio della Sardegna.