Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin traslocano: ecco la nuova villa da 20 milioni

Si trasloca: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin alle prese con il cambio casa. L'ad Mediaset e la conduttrice di Verissimo, infatti, lasciano Castello Paraggi, dove risiedevano ormai da molti anni: la loro nuova abitazione si trova a Portofino e, assicura Il Secolo XIX, il trasloco avverrà a breve.

Infatti, sarebbe terminata la ristrutturazione della nuova sontuosa casa, Villa San Sebastiano, che Pier Silvio Berlusconi aveva acquistato ad aprile 2022. La nuova "casetta" è una proprietà di 1.300 metri quadri e si trova in una delle località più ambite ed esclusive della Liguria. Conta 9 camere, 7 bagni, una piscina, frutteto, uliveto e vigneto, oltre a una vista strepitosa che dà sul golfo del Tigullio.

Gli interni della villa sono stati rivisitati negli anni '70 da Gae Aulenti. Stando alle indiscrezioni trapelato nei giorni dell'acquisto, Pier Silvio Berlusconi avrebbe pagato la dimora 20 milioni di euro. Dunque i lunghi lavori di ristrutturazione: per gli esterni è stato scelto un colore salmone pastello, una tonalità che caratterizza la Liguria.

Il via libera ai lavori era arrivato a fine 2023, quando era arrivato l'ok per la costruzione di un pergolato nelle pertinenze dell'immobile: il Comune di Portofino accolse l'istanza con la quale la società immobiliare che aveva rilevato villa San Sebastiano per colpo di Pier Silvio aveva chiesto il nulla osta per delle modifiche strutturali.