Wanda Nara, svolta musicale: ecco il brano per Mauro Icardi

L’amore di Wanda Nara per il suo calciatore del cuore che assiste da procuratrice fino al punto d’averlo addirittura sposato, non è una roba che può essere comprata col dinero. È un amore vero. Anzi un Amor verdadero. Questo il titolo della canzone che la modella e da qualche tempo anche cantante argentina ha dedicato al marito che, come spesso capita, è stato tirato dentro fino al collo, anzi ben oltre, nella vita mondana della moglie. Coppia d’assi, quella tra Wanda e Mauro che ora è possibile vedere in amorosi atteggiamenti complici anche nel video del brano che la Nara ha pubblicato in questi giorni con ampio preannuncio sulla sua seguitissima pagina Instagram. Il filmato che accompagna il brano cantato dalla showgirl ha da subito attirato molte attenzioni.

AMMICCAMENTI

A fare da calamita, va detto, non sono sinceramente le doti vocali di Wanda, quanto le performance “bollenti” della coppia che si fa ritrarre in atteggiamenti molto intimi e persino sotto la doccia. Il cliché della coppia internazionale, da qualche anno di casa in Turchia, dove Maurito gioca come attaccante del Galatasaray, non sarebbe del tutto completo se non venisse coinvolta anche la prole... Così alla fine del brano arriva anche la sorpresa, in realtà anche quella preannunciata su Instagram da Wanda con l’emoji di due pulcini, ovvero le figlie della coppia sposata da ormai dieci anni: Francesca e Isabella, che entrano in scena nella strofa conclusiva della canzone con la piccola Isabella, nata nel 2016, che intona il ritornello, salutando Maurito con un dolcissimo “Te amo Papi!”. Il 2024, insomma, nonostante sia anno bisesto, non è affatto funesto per la coppia vip che sembra aver ritrovato una definitiva armonia che lo scorso anno, complici i messaggini spinti di un ex compagno di squadra alla moglie, scoperti e resi noti dallo stesso Icardi, aveva quanto meno tentennato secondo molti. Non secondo Wanda, però, che anche di fronte alle telecamere di Belve derubricò la vicenda a poco più di una stupidata.

Sarà che la donna ha ben sei anni in più, 37, rispetto ai 31 dell’ex asso dell’Inter. Sarà che il loro matrimonio è nato in mezzo alla tempesta al termine di una sorta di triangolo amoroso nel quale Icardi è arrivato a fare da ipotenusa dopo l’ultimo capitolo dell’unione tra Wanda e un altro calciatore argentino, Maxi Lopez. Tutte storie sulle quali, in ogni caso, c’è poco da cantare. Come del resto Wanda non ha cantato ma sta lottando e fortunatamente vincendo contro la forma di leucemia scoperta sempre lo scorso anno, senza arrendersi un istante. Lei è fatta così. E la musica, bella o bruttina che sia, comunque resta un elemento di salvezza. Tanto che Amor verdadero per Wanda è già il quarto singolo dopo Money, O bicho vai pega e Bad bitch, brani nei quali Wanda compare sempre come elemento centrale tra ambientazioni lussuose e ammiccamenti vari.

ALTRO CHE CANZONE VENDETTA

Nessun atto d’accusa, però. Perché la sua musica è leggera, diversamente da quanto hanno scelto di fare le ben più impegnate colleghe (sicuramente sul fronte musicale) Shakira e Miley Cyrus lo scorso anno, imitate quest’anno anche da Taylor Swift che dopo i successi inarrivabili dell’Eras Tour ha pensato bene anche di sfanculare un misterioso ex, pare il pilota di Formula 1, Fernando Alonso, tramite una canzone The Tortured Poets Department in cui la cantante si paragona a una Aston Martin «che hai mandato nel fosso per poi scappare». Wanda no. Preferisce vincere, giocando col sesso, anche nei video. Non con l’amore, però. Specie se è verdadero. Che è sempre meglio che farsi la guerra a suon di canzonette.