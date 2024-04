Ciao Maschio, il dramma di Morgan: "Non saprei chi chiamare, non ho nemmeno un amico"

29 aprile 2024 a

"Lo sa che se io stasera volessi uscire con qualcuno non saprei chi chiamare?" È questa la struggente confessione di Morgan, ospite a Ciao Maschio su Rai Tre. Il cantautore, intervistato da Nunzia De Girolamo, ha parlato della depressione e della solitudine che lo affligge. A detta del musicista, da sempre al centro delle polemiche, è proprio questo il suo nemico principale: "Non ho neanche un amico. Tra Milano e Roma non c’è nessuno a cui posso raccontarlo. Il mio vero nemico è la solitudine".

Come spiega Morgan a una De Girolamo incredula, la criticità sta nella fiducia che ripone nelle persone e che, prontamente, viene tradita da tutti quelli che si avvicinano a lui: "Purtroppo non ho amici, quelli che ho dopo pochi mesi mi tradiscono tutti. Sinceramente non so perché accada questo, ma è così". Parole che lasciano attoniti, specie se associate a una persona così esuberante come lui.

A nulla servono gli incontri maturati in tanti anni di carriera. Le persone conosciute sono tante, ma quelle da definire amiche davvero pochissime. Da qui nasce il dramma interiore dell'artista di Milano: "Eppure ho una rubrica telefonica piena di persone. Se io avessi un problema e decidessi di confidarmi con qualcuno, non ho nessuno".