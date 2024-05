Alessandra Mussolini, via i pantaloni e mette la gonna: il video che gela tutti

05 maggio 2024 a

a

a

Sta facendo il giro del web il video "elettorale" di Alessandra Mussolini, candidata alle europee del prossimo giugno con Forza Italia. Sulla propria pagina Instagram, l'europarlamentare azzurra ha pubblicato una breve (e per molti commentatori enigmatica) clip. La si intravede accovacciata, togliere i pantaloni a un ragazzo per fargli poi indossare una gonna gialla, il colore di riferimento dell'Ucraina.

La nipote del Duce, che da anni è ormai paladina dei diritti Lgbtq, non ha spiegato con ulteriori dettagli il suo messaggio, visto che i soli hashtag che hanno accompagnato il video sono #diritti, #nonsistrappanoidiritti e #diritticivili.

Nel dubbio, molti follower (o forse, per meglio dire, hater, odiatori e leoni da tastiera) ne hanno appofittato per commentare chi sarcasticamente chi velenosamente il post. "Dillo a tuo nonno che ha tolto la libertà di pensiero, di parola e di associazione", è l'immancabile riferimento al Fascismo. "Pensavo fosse l'inizio di un por***o", aggiunge un altro ben più malizioso (e volgare).

"Non L ho capita... Chi mi spiega cosa vuol dire?", "Il tizio che viene ingonnellato comunque ha il fascio littorio tatuato sulla gamba", ironizza un altro utente. "Che dispiaceri stai dando... Benito si starà rivoltando nella tomba, che fine ha fatto l'Alessandra di una volta?", si lamenta un altro (e anche qui non si capisce se sia serio o meno). "Ma era lei che disse meglio fascista che gay? Ma davvero vuole che qualche cog***e le creda?", "Spiegatemi non capisco. Cosa significa inginocchiarsi e mettere i pantaloni a un uomo fornito di braccia?".