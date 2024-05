Giovanni Toti, lo sfogo di Flavio Briatore: "In Italia sei subito condannato, sono sotto-choc"

07 maggio 2024 a

a

a

L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata dalla Guardia di finanza al presidente della Regione Liguria in un hotel di Sanremo. Giovanni Totti si trovava là per partecipare a un sopralluogo dell’ospedale Saint Charles di Bordighera e a una conferenza stampa in occasione dell’incontro tra Flavio Briatore e il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. Il presidente è stato poi accompagnato a Genova, nella sua residenza in centro.

"È stato uno choc", ha commentato lo stesso Briatore a margine dell'incontro durante il quale ha annunciato per metà giugno l'apertura del Twiga alla Baia Benjamin. "L'ho saputo stamattina, mentre venivo qui e mi auguro che tutto si chiarisca, perché in Italia ti condannano subito. Appena succede qualcosa, sei già condannato", ha detto l'imprenditore.

"Impresentabile, un Paese di mer***": Toti arrestato, Toninelli insulta l'Italia | Guarda

"Speriamo che si chiarisca tutto, sono convinto della persona. Conosco Giovanni, credo, da trent'anni. Sono veramente stato scioccato", ha continuato Flavio Briatore. "Pensate che a Genova i pm mi hanno perseguitato per dodici anni, per poi assolvermi. Speriamo si risolva nel più breve tempo possibile".

Il governatore della Liguria è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza e ora si trova ai domiciliari con l’accusa di "episodi di corruzione perpetrati in occasione di consultazioni elettorali", oltre che nell’ambito delle attività portuali. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari (coercitive e interdittive) personali e reali emessa oggi dal gip di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguita dalla GdF, riguarda anche Paolo Emilio Signorini, Aldo Spinelli, Roberto Spinelli, Mauro Vianello, Francesco Moncada, Matteo Cozzani, Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, e di Venanzio Maurici.