Maurizio Landini sbraita, Italo Bocchino lo umilia: "Che ca***"

L'Aria Che Tira si collega con Maurizio Landini, impegnato nello sciopero contro la manovra. Il programma di La7 condotto da David Parenzo intercetta il segretario della Cgil ed ecco che l'inviata ne approfitta per fare qualche domanda: "L'accusano di fare politica...". "Aumentare i salari è politica? Pagare le tasse e combattere l'evasione fiscale è politica? Introdurre norme per impedire che la gente continui a morire sul lavoro è politico?", risponde il sindacalista.

E ancora: "Se tutto questo per loro è politica, allora stiamo facendo politica. Loro - prosegue riferendosi al governo - stanno facendo una politica che sta portando il paese a sbattere e questo noi non lo possiamo permettere". Ma mentre Landini parla, di sottofondo si sente una voce: è Italo Bocchino. Ospite in studio, il giornalista commenta così: "Che cazz***".