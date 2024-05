Franco Di Mare, il fratello Gino: "A che ora è morto", la straziante coincidenza

18 maggio 2024 a

La morte di Franco Di Mare ha lasciato un vuoto nel mondo del giornalismo. Malato da tempo, si è spento ieri, 17 maggio. E oggi a parlare del dolore che tsa attraversando un'intera famiglia è il fratello, Gino, giornalista scientifico. In un’intervista a Repubblica rivela una agghiacciante sulla data e l'orario del decesso: "Franco è morto alle 17.17 di venerdì 17. Uno potrebbe dirmi “Sei napoletano, sei scaramantico”.

Mi chiedo invece come sia possibile che mio fratello se ne sia andato in questa data e ora così particolari". Poi parla dell'ultimo desiderio espresso da Franco: "Prima di addormentarsi mi ha chiesto “Mi porti ancora al mare?”.

Morto Franco Di Mare, il giornalista Rai aveva 68 anni

Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Di Mare ha insegnato a Franco a nuotare, al Lido Ondina".Parole strazianti. Infine parla anche del matrimonio con la compagna celebrato pochi giorni fa: "Era il suo sogno quello di sposare la compagna. Ci è riuscito tre giorni fa. C’eravamo noi, le persone più care. Lui tanto è riservato e perbene che ha scritto un biglietto che abbiamo affisso in ascensore e in cui si scusava per il trambusto dei festeggiamenti. Ha invitato il condominio a brindare con noi".