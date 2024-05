Elsa Fornero, "la scritta sul muro di una borgata a Courmayeur": soldi, schiaffo ai poveri

A.T. 30 maggio 2024 a

L'ex ministro delle Lacrime, la madre di tutti gli esodati e la fustigatrice dei "choosy", oggi ci spiega come spendere i nostri soldini. Elsa Fornero su La Stampa infatti verga un fondo con titolo dal sapore quasi sovietico, "Il dovere di insegnare come spendere i soldi", insomma l'ortodossia del denaro, anche se poi vai a leggere e capisci qualcosa in più. In primis che questa ortodossia (nello spendere) il denaro è in verità volubile, variabile. E poi capisci che in fondo in fondo (anche nell'articolo, proprio in termini di righe) si tratta di uno spottone - volgarmente "marchetta", così in gergo giornalistico - a Il sapere che conta, edizioni Mondadori, libro di Anna Maria Lusardi sull'educazione finanziaria, appunto.

Ecco, ma perché parliamo di tutto ciò? Semplice: perché alcuni passaggi dello scritto della Fornero, francamente e oggettivamente, colpiscono. A partire dall'incipit: "Sul muro di una vecchia casa di montagna, in una borgata di Courmayeur, c'è una scritta che mi ha sempre incuriosita. Dice, in francese: bisogna prendere il tempo come viene, le persone come sono e i soldi per il loro valore". Già qui monta lo stupore, ché dell'esistenza di "borgate" a Courmayeur se ne ignorava l'esistenza. Pare quasi un tentativo di mimetizzazione pauperista: parlare di "borgate" in relazione a une delle località più esclusive e danarose della Valle d'Aosta. Chi si stupisce del fatto che Elsa vada a Courmayeur, beh, dai, insomma... ci siamo capiti.

Bastonare (ancora) i pensionati e spalancare le porte ai migranti: la ricetta della Fornero

Ma non divaghiamo. La scritta sul muro della borgata di "Courma" viene citata dall'ex ministro per poi essere destrutturata. Dopo una lunga pappardella sul tempo e sugli uomini arriva al vil denaro, che in fin dei conti è quello che le - e ci - interessa. E... bum, il frastuono della sparata è assordante, perché Fornero filosofeggia sostenendo che "il denaro non ha infatti un valore oggettivo ma solo un valore soggettivo che varia moltissimo con le preferenze e la situazione personale". Eppure a queste latitudini, laddove forse non si è abituati alle disponibilità economiche della professoressa, si eccepisce facendo notare alla cattedratica quanto il valore oggettivo delle bollette-rate-mutui-spesa eccetera eccetera sia dannatamente oggettivo, ci venga perdonato lo sbandamento populista.

Ma non è tutto, poiché la ricca pauperista ci spiega poi che "di fronte a una malattia incurabile il denaro è impotente e anche una grande ricchezza può valere molto poco". Una frase che ahnoi, lo diciamo con una punta di rabbia, assomiglia a una pirotecnica fesseria: il denaro non cura un male incurabile ma lo mitiga, "compra" del tempo, delle cure che chi il denaro non ha, per quanto tremendamente ingiusto sia, non può comprarsi. E, soprattutto - questo mette ancor più rabbia - quando il male è curabile il denaro gioca un ruolo troppo spesso decisivo nel curarlo.

Per onor di cronaca, rileviamo come subito dopo aver chiuso la scivolosa digressione sul denaro che non cura i mali incurabili, Elsa Fornero ricorda che "per contro, anche pochi spiccioli sono un grande valore per chi deve sfamarsi". Dunque in quest'ultimo caso il valore pare essere tremendamente oggettivo, a meno che il valore oggettivo del denaro sia una prerogativa di chi ha la tasche vuote, insomma non Elsa Fornero.