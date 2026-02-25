Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

DiMartedì, Fornero usa Sanremo per spalare fango sul governo: "Ci abituiamo a tutto..."

di
Libero logo
mercoledì 25 febbraio 2026
DiMartedì, Fornero usa Sanremo per spalare fango sul governo: "Ci abituiamo a tutto..."

1' di lettura

Anche su La7 è sempre Sanremo. A DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, è stata ospite Elsa Fornero. L'ex ministra del Welfare è intervenuta sulla richiesta avanzata da Ignazio La Russa a Carlo Conti. La seconda carica dello Stato aveva chiesto al direttore artistico del Festival di reintegrare in qualche modo Andrea Pucci nella scaletta dello spettacolo. "Mi aspetto magari una sorpresa. Ci sono tanti modi per ripagare l'ingiusta sofferenza e l'ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a 'gettare la spugna'. Spetta al conduttore trovarne uno per far sì che la presenza riparatoria dell'artista sia comunque garantita", aveva chiesto. Dal canto suo, il comico lombardo aveva rinunciato all'Ariston dopo la gogna mediatica a causa del suo invito all'evento. 

"Purtroppo ci stiamo abituando a tutto - ha spiegato Elsa Fornero ai telespettatori di Giovanni Floris - perché spesso succede che gli interventi delle più alte cariche dello Stato siano di questo livello, cioè molto basso. E questo veramente come cittadini non può che dispiacere. C'è una mancanza di senso istituzionale, per cui ritornare a leggere i vecchi testi, le carte di preparazione della Costituzione, il linguaggio dei nostri padri e madri costituenti, questo dovrebbero fare. Ogni tanto si fanno dei ritiri - ha proseguito l'ex ministra -, dovrebbero farli dedicandoli a una sana educazione istituzionale ed economico-finanziaria".

DiMartedì: l'intervento di Elsa Fornero

tag
elsa fornero
dimartedì
ignazio la russa
carlo conti
sanremo 2026

La seconda serata Sanremo 2026, Achille Lauro e Pilar Fogliati: tam tam impazzito dall'Ariston

Il verdetto dello share Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata. Conti contro Conti, chi ha vinto

Tommaso Paradiso tra i favoriti: "Ma all'Eurovision non andrei"

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, indiscrezioni su Leone XIV: con chi lo guarda, per chi tifa

Sanremo 2026, indiscrezioni su Leone XIV: con chi lo guarda, per chi tifa

Italo Bocchino, il periodo oscuro: "Chi mi ha salvato da sesso e alcol"

Italo Bocchino, il periodo oscuro: "Chi mi ha salvato da sesso e alcol"

Roberto Tortora
Ricky Tognazzi invoca la rivolta degli attori

Ricky Tognazzi invoca la rivolta degli attori

Francesco Storace
Ilaria Salis, il legame tra Rogoredo e referendum giustizia: l'ultima farneticazione

Ilaria Salis, il legame tra Rogoredo e referendum giustizia: l'ultima farneticazione

Redazione