Iran, Maurizio Landini si toglie la maschera: "Fuori dal diritto internazionale"

"Siamo di fronte a una situazione molto complessa e pericolosa perché siamo in presenza di uno sdoganamento della guerra e, anche in questo caso, di una guerra messa in campo fuori da qualsiasi regola del diritto internazionale". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, all'ospedale Molinette di Torino, a margine dell'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Citta' della Salute.

"La Cgil in questi anni non ha mai avuto problemi, è scesa in piazza, ha sostenuto le donne iraniane e tutti quelli che denunciavano che quello è un regime pericoloso e non democratico. Ma tutto questo non giustifica il fatto che si possa tranquillamente fare guerre e non rispettare le regole internazionali'', ha aggiunto evidenziando che ''per quello che ci riguarda, noi pensiamo che ci sia bisogno di un cessate il fuoco e di far ritornare a funzionare la diplomazia".