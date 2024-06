Mario Giordano zittisce Chiara Appendino: "Processo alle intenzioni. Onorevole, è falso!"

04 giugno 2024 a

Il governo interviene per cercare di risolvere l'emergenza sanitaria delle liste d'attesa: in CdM è stato varato un decreto che mira a ridurre, tra le altre, il fenomeno dei medici "gettonisti". Dunque vengono autorizzate alcune prestazioni mediche in farmacia e negli studi dei medici di famiglia. Giorgia Meloni annuncia anche "60 milioni per i dipartimenti di salute mentale".

Uno dei temi politici del giorno, di cui si parla a Prima di Domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Ma alcuni degli ospiti, ovviamente, eccepiscono, criticano a senso unico. Per Luca Sommi è "indegno speculare sulla salute in campagna elettorale". Già, per lui intervenire poco prima del voto equivale a una speculazione. Dunque la grillina Chiara Appendino, che tranchant commenta: "La sanità è un diritto e queste sono parole fuffa".

A replicare ci pensa però Mario Giordano: "Fare il processo alle intenzioni e soprattutto, onorevole Appendino, dire che nel decreto non c'è niente per risolvere il problema di chi ha una mammografia, è falso - premette il giornalista -. Sta nel decreto: se l'azienda sanitaria non mi offre la prestazione in 120 giorni si può andare nel privato, e questo risolve il problema. Poi, se l'onorevole Appendino si chiede se la legge sarà davvero applicata, non so rispondere. Ma non si può dire che lì dentro non ci sia nulla di tutto questo", conclude Mario Giordano.