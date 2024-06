Meloni da Mentana, Rita Dalla Chiesa: " Sai quanto stanno rosicando?"

06 giugno 2024 a

a

a

"Un applauso a Enrico Mentana. Ha spiazzato tutti. Sai quanto stanno rosicando tutti quelli che hanno continuato a dire che Giorgia Meloni non voleva mettere piedi a La7? Eccola al TgLa7": Rita Dalla Chiesa lo ha scritto su X riferendosi all'intervista rilasciata ieri sera dalla premier nello studio di Mentana. La presidente del Consiglio ha anticipato la sua intervista pre-elettorale perché venerdì, quando nello studio di Mentana si alterneranno i leader di vari partiti prima delle europee, lei non potrà esserci per via di un impegno già programmato.

Nel suo messaggio, la deputata azzurra ha lanciato una frecciatina neanche troppo velata ai giornalisti di La7 che lamentavano l'assenza della Meloni nei loro programmi, come David Parenzo, Tiziana Panella, Corrado Formigli. Nei giorni scorsi, nel video che la premier aveva mandato a La7 per invitare tutti a votare, aveva detto: "Cari telespettatori de La7. È da un po’ che non ci si vede, ma spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia e dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale". Parole che avevano infastidito alcuni giornalisti di quella rete.

Un applauso a #enricomentana. Ha spiazzato tutti. Sai quanto stanno rosicando tutti quelli che hanno continuato a dire che @GiorgiaMeloni non voleva mettere piedi a #la7? Eccola al @TgLa7 — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) June 5, 2024

Il primo a rispondere era stato Formigli: "Quel che colpisce di questo video è il salto di qualità. Stavolta la Presidente del Consiglio non attacca i giornalisti di La7. Va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la nostra rete. La premier di mezzo paese che dichiara guerra all'altra metà".