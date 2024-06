Joe Biden, l'ultimo video: "Sta meglio di lui il veterano di 100 anni"

07 giugno 2024 a

a

a

"Sta meglio il veterano centenario di Joe Biden". La battuta di Luca Telese, sicuramente non ostile al presidente democratico degli Stati Uniti (soprattutto se contrapposto a Donald Trump) testimonia come siano ai minimi termini anche tra i progressisti la credibilità e l'autorevolezza del leader democratico

A 81 anni, l'ex vice di Barack Obama in carica dal 2021 intende restare alla Casa Bianca per altri 4 anni a dispetto della sua età e soprattutto delle precarie condizioni psicofisiche (non è più solo un argomento propagandistico, ma un dossier citato dal Wall Street Journal che raccoglie le testimonianze di 45 funzionari ed esperti).

Il vero rischio per Trump: brogli in agguato, caos elettorale negli Usa

Biden ha partecipato alle celebrazioni sulla spiaggia di Colleville-sur-Mer, poco distante da Omaha Beach, in occasione della cerimonia principale degli 80 anni dello sbarco in Normandia. Il presidente ha incontrato diversi veterani della Seconda guerra mondiale e i loro familiari, alla presenza del presidente francese, Emmanuel Macron.

Sentenza su Trump, condannato a vincere: la raccolta fondi vola

La cerimonia franco-americana è iniziata con l'arrivo di Macron e Biden, accompagnati dalle loro mogli, Brigitte Macron e Jill Biden, al cimitero americano di Colleville-sur-Mer. Poco prima un breve film che ha raccontato l'eroismo dello sbarco in Normandia. Eseguiti gli inni nazionali francese e americano. Inquadrati tra il pubblico anche Tom Hanks e Steven Spielberg, oltre a numerosi veterani commossi.

"Occhi chiusi, frasi incomprensibili": dossier-choc su Joe Biden, inchiodato da 45 funzionari della Casa Bianca

A L'aria che tira, su La7, David Parenzo manda in onda in diretta le immagini commoventi dell'incontro tra Biden e i veterani americani. "Mi commuovono sempre queste immagini", commenta Telese guardando il video, per poi pizzicare: "Quel soldato di 99 anni sta meglio di Biden...". "Questo non lo so, questo non lo so... Frecciata di Telese a Biden". E qualcuno in studio sghignazza.