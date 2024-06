Grossman, i popoli combattono le guerre ma a pagare è sempre l'uomo

08 giugno 2024 a

a

a

Guerra, solo la dannata guerra. Ecco la vita di Vasilij Grossman (1905- 1969), ecco la sua opera. Vita e letteratura sullo stesso confine, segnato dalla medesima visione del male, il cancro più purulento del Novecento, secolo trafitto mortalmente dal Nazismo, dal Comunismo e dall’unicità della Shoah, raccontato da Grossman in presa diretta senza quasi mai indulgere ad atteggiamenti vittimistici.

Scrittore fra i più noti del realismo socialista e d’immensa popolarità, Grossman non ha mai tradito la verità storica. In seguito alla sua opposizione al disumano regime staliniano, pagherà le conseguenze con l’esilio in patria, sospettato di attività antisovietiche e spiato fino alla morte.

Russia, logorare e poi incassare: una strategia bellica secolare

I suoi libri affondano le radici nella più alta tradizione russa e formano, tutti insieme, la testimonianza degli orrori procurati dal ripetersi di guerre dichiarate fra coloro che dovrebbero sentirsi se non fratelli, almeno complici nell’ammirare la bellezza delle vele gonfiate e spinte dal vento della libertà. Percorrere le sue pagine significa rivivere l’odissea e la via crucis di anime defraudate dal capitalismo della morte che ha lacerato il XX secolo. (...)

Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Carmelo Claudio Pistillo