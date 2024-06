Otto e Mezzo, Italo Bocchino fa impazzire la sinistra: "Meloni ha fatto filotto, è inaggirabile"

Andrea Carrabino 12 giugno 2024 a

a

a

Le ultime elezioni europee non hanno solo sancito l'avanzata delle forze politiche di destra in tutto Europa. Ma hanno anche legittimato, ancora una volta, l'operato di Giorgia Meloni e del suo governo. Fratelli d'Italia, il partito vincitore delle ultime politiche, ha guadagnato sempre più consensi. Così come le altre due forze di maggioranza. Il presidente del Consiglio risulta quindi l'unico leader trionfatore tra i più influenti stati europei. Soprattutto pensando alla clamorosa debacle di Emmanuel Macron in Francia e di Olaf Scholz in Germania. Un successo sotto gli occhi di tutti, che proietta Meloni ai vertici della nuova Unione europea.

Ieri, lunedì 10 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Otto e mezzo, il talk show politico in onda su La7 condotto da Lilli Gruber. Tra gli ospiti in studio, c'era anche Italo Bocchino. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia ha parlato della grande vittoria del premier alle elezioni europee, sottolineando i grandi risultati ottenuti da Meloni. "È indubbio che da queste elezioni europee vien fuori una nuova stagione per Giorgia Meloni come leader politico. Lei ha fatto filotto perché ha preso tre punti in più rispetto alle politiche, è l'unico premier che vince le elezioni e aumenta la coalizione di quattro punti".

"Lo ha fatto il suo partito", "Con me non funziona": Bocchino-Renzi, esplode la rissa | Video

Secondo Italo Bocchino, la partita che dovrà disputare il presidente del Consiglio non sarà giocata in Italia, ma in Europa. "La Meloni dovrà fare i conti in Europa. La prima risposta che dovrà dare sarà definire il rapporto tra i conservatori europei e la parto buona che sta alla sua destra. Il vantaggio di Meloni è che l'asso franco-tedesco esce acciaccato da queste elezioni. Oggi lei è inaggirabile: qualsiasi accordo che si vorrà fare in Europa dovrà coinvolgere anche Meloni".