Roberto Salis replica a Libero: "Salvini ha un cv peggiore di mia figlia". Travolto dalle critiche

Oggi, mercoledì 12 giugno, Libero presenta a pagina 2 del quotidiano un resoconto ben dettagliato sul "Curriculum giudiziario" di Ilaria Salis. Insomma vengono elencati, uno per uno, tutti i cinque provvedimenti nel casellario giudiziale dell'ex insegnante. "Con un casellario giudiziale così - scrive Alessandro Gonzato -, in qualsiasi azienda ci cacciano prima di entrare. Ma con un casellario giudiziale così - aggiunge -, se ci proviamo, possiamo diventare eurodeputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra". Un'analisi che evidentemente non ha trovato d'accordo Roberto, il papà di Ilaria Salis.

Ospite di Tagadà, il talk show politico di La7 condotto da Tiziana Panella, l'onnipresente Roberto Salis ha attaccato Libero, per poi scagliarsi anche contro il segretario della Lega, Matteo Salvini: "Abbiamo un ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio che ha un curriculum peggiore: Mia figlia è stata condannata in concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Salvini è condannato per resistenza a pubblico ufficiale", la ha sparacchiata.1

#tagada La risposta di Roberto Salis alle accuse di Libero https://t.co/ft1WZyNvyq — La7 (@La7tv) June 12, 2024

La difesa a spada tratta della figlia Ilaria non sembra però aver convinto tutti. Su X, sotto il video dell'intervento di Roberto pubblicato da La7, diversi utenti hanno smontato completamente le parole di papà Salis. "Dovrebbe porsi qualche domanda sull’educazione impartita alla figlia, a questo punto andrebbe ignorato. Lasciamo che le cose seguano il loro iter naturale, basta con questo scempio", scrive Onofrio. Più duro, invece, il commento di Alessandro: "Da che pulpito la predica! Tale pater talis filius! Chi delinque deve stare in galera e no al Parlamento Europeo".