Berlusconi e la sedia con cui umiliò Travagli0? "Ecco che fine ha fatto", un'amara sorpresa

L'ultimo "sfregio" (involontario) a Silvio Berlusconi? Lo ha scoperto Franco Bechis, direttore di Open. Quasi tutti gli italiani, o perlomeno chi era davanti alla tv quella sera del 10 gennaio 2013, ricorderanno alla perfezione il clamoroso gesto del Cav, in studio ad Annozero. Per la prima volta andava in scena il mitologico scontro tra l'ex premier e i suoi due più cari nemici, Michele Santoro padrone di casa e Marco Travaglio, ospite fisso del programma di La7.

Dopo che il direttore del Fatto quotidiano terminò la sua arringa accusatoria (eravamo alla vigilia delle elezioni politiche del 2013, e Silvio stava per completare la sua ultima prodigiosa rimonta), Berlusconi fece per sedersi sulla poltroncina ancora calda quando, con un colpo di genio, estrasse un fazzoletto e iniziò a spolverarla. Anzi, a pulirla, per la precisione, in segno di scherno nei confronti di chi l'aveva infangato fino a pochi secondi prima. Di fronte ai buu del pubblico in studio e alle rimostranze di Santoro, il Cav se ne uscì con un'altra genialata delle sue: "Non sapete nemmeno scherzare". Una battuta memorabile.

Bene, come rivelato da Bechis quella poltrona che dovrebbe essere esposta in un museo della tv italiana, dal momento che garantì a La7 un record del 33,59% di share (e forse, direttamente, in un archivio politico della Seconda Repubblica) oggi pare aver fatto una fine imprevedibile e sicuramente meno gloriosa. Il direttore l'ha scovata "nella sede a Roma di due società di produzione audio e video: la Road TV e Background Noise. Ci accoglie uno dei soci, Maurizio Carta, e la mostra tutto orgoglioso".

Alla fine di Servizio Pubblico, Santoro portò tutti gli arredi in un magazzino e qui uno dei soci della Road Tv ha adocchiato quattro sedie da studio. "Michele gli ha detto di prendersele pure - racconta Carta - perché lui non sapeva che farsene, e quindi lui le ha prese e portate qua in ufficio. Io sinceramente non sapevo nulla fino a qualche giorno fa, quando me lo ha raccontato". Delle quattro sedie, identiche, quella della spolverata "era stata contrassegnata per distinguerla con una X di nastro isolante nero".