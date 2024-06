Donno inchiodato da Mulè: "Sospeso per aver picchiato un assistente"

13 giugno 2024 a

Oggi Leonardo Donno, il deputato grillino che accusa il leghista Igor Iezzi di aver tentato di tirargli un pugno, protesta insieme a Pd, M5s e Avs al grido "aggressione fascista". L'onorevole dei 5 Stelle è in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, su La7, ma purtroppo per lui deve vedersela con Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia che in materia di scontri parlamentari è cronista attentissimo e dalla memoria sopraffina. E nessuno, tanto meno Donno o le opposizioni, ne esce con la coscienza immacolata.

"Nel condannare ogni tipo di violenza bisogna anche mettere le cose al loro posto - premette l'ex direttore di Studio Aperto, oggi deputato azzurro -. In aula è più o meno normale che soprattutto in presenza di provvedimenti contestati l'opposizione provi a far saltare i nervi alla maggioranza. Anche l'onorevole Donno è stato in passato responsabile di episodi simili". E via di elenco.

"Un anno fa, con altri 7 deputati del Movimento, venne punito con la massima sanzione possibile dalla Camera, per 15 giorni". "Cos'ho fatto, Mulè, avevo picchiato qualcuno?", domanda Donno. "Sì, un assistente parlamentare. Però mi devi far parlare altrimenti non sei democratico. L'ufficio di presidenza della Camera, composto da 22 persone, disse con il solo voto contrario dei 5 Stelle che quello fu un atto sostanzialmente squadrista perché venne impedito ai deputati di svolgere il loro lavoro e fu aggredito un assistente parlamentare".

