Ilaria Salis è arrivata a Monza, lo sfogo del padre Roberto

Ilaria Salis è arrivata nella casa dei genitori a Monza. La neo eletta al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, ha fatto rientro in Italia oggi pomeriggio 15 giugno intorno alle 19, dopo la scarcerazione avvenuta nei giorni scorsi a Budapest e il riconoscimento dell’immunità parlamentare da parte del giudice.

La maestra di 39 anni è arrivata in macchina accompagnata dal padre Roberto. Che ha subito commentato: “Il viaggio e andato molto bene, Ilaria è molto stanca, provata. Ha avuto un periodo di carcerazione molto intenso e ha subito delle torture. Adesso ha bisogno di riposarsi, occorrerà un po’ di tempo per riposarsi. Adesso l’abbiamo riportata qua con tutte le fatiche che abbiamo fatto". Quindi ha aggiunto: "Sì, è finito un incubo, rimangano da mettere a posto alcune cose perché comunque il processo è stato sospeso. Adesso dobbiamo fare in modo che venga cancellata questa accusa per cui Ilaria ritiene di essere innocente",

"C'è tanta emozione ma ora io do le dimissioni da portavoce di Ilaria ed esco completamente di scena", ha concluso. "Ilaria è stravolta deve fare una doccia e rilassarsi un attimo".

Ilaria Salis, detenuta nel carcere ungherese per 15 mesi, poi ai domiciliari dal 23 maggio con braccialetto elettronico, ottiene oltre 178 mila preferenze alle elezioni europee che si sono svolte l’8 e il 9 giugno e così può tornare libera in Italia. I leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli annunciarono infatti la sua candidatura alle europee il 18 aprile scorso.