Ilaria Salis torna a casa? Nessun compagno ad attenderla

Dal momento che, per via dei suoi “ideali”, ad affitti e mutui ha sempre preferito l’abusivismo, le alternative per risalire al domicilio che Ilaria Salis avrebbe dovuto raggiungere al rientro dall’Ungheria non erano molte: la boghesissima casa di famiglia nel verde del parco di Monza. Stop. E lì infatti è arrivata ieri sera fresca di scarcerazione dopo 16 mesi di prigione, in seguito alle 176mila preferenze ottenute nelle liste di Alleanza Verdi-Sinistra che le sono valse l’elezione al Parlamento europeo. Ad accompagnarla, il papà-advisor Roberto, che venerdì, appena ricevuta notizia della liberazione, è partito in auto per l'Ungheria e l’ha riportata indietro con sé. (...)



