Ilaria Salis, "carabinieri a casa sua al ritorno. Gli stessi che lei insultava così"

18 giugno 2024 a

a

a

Nando Macchiavello, storico inviato Mediaset, si presenta nelle case popolari di via Borsi, a Milano, per conto di Quarta Repubblica per indagare sugli appartamenti che Ilaria Salis avrebbe occupato abusivamente da anni, accumulando con Aler un debito da 90mila euro.

"Ore 19 e 18 minuti, questo è l'arrivo di Ilaria Salis. L'arrivo di un vip", spiega il giornalista di Rete 4 a proposito del ritorno a casa della insegnante, anarchica e antifascista, appena rientrata dall'Ungheria. Da oltre un anno e mezzo era detenuta, prima in carcere e poi ai domiciliari, a Budapest con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di un militante di estrema destra in strada avvenuto nella capitale magiara. Domenica scorsa, la Salis è stata eletta all'europarlamento con Alleanza Verdi e Sinistra e le autorità ungheresi hanno deciso di liberarla subito dopo, consentendole il ritorno in Italia.

Ilaria Salis "scortata" da Bonelli e Fratoianni: il volo del prossimo 24 giugno

"A fare la guardia al suo arrivo carabinieri e polizia, gli stessi che lei apostrofava quando contro di loro alle manifestazioni tirava sacchi di spazzatura dicendo loro 'mangiatevi sta monnezza'", ricorda l'inviato di Nicola Porro, che come detto si reca poi in via Borsi.

"Molte cose in comune con la Salis": Serri provoca Vannacci, volano stracci in diretta | Guarda

"Stava qui, scala E, secondo piano", ricostruisce intervistando i vicini delle case popolari. "No, abitava al piano terra", spiega una donna. "Quindi si scopre che Ilaria Salis aveva due appartamenti, uno al secondo piano e uno al primo", ricapitola Machiavello leggendo poi il casellario giudiziario della Salis. Una condanna per occupazione abusiva e una per resistenza a pubblico ufficiale, "reati da centro sociale", come spiegava minimizzando Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs. Ora l'insegnante dovrebbe pagare 90mila euro ad Aler, soldi che potrebbero venirle pignorati dallo stipendio da europarlamentare. Ma il suo avvocato, sentito da Quarta repubblica, nega: "Non deve 90mila euro, non ha mai ricevuto l'ingiunzione di pagamento, ma sicuramente non sono dovuti. E l'occupazione che risulta nel suo casellario non è quella in oggetto".