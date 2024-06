Vannacci, "Salis? La aspetto a braccia aperte": il post che fa impazzire la sinistra

20 giugno 2024 a

"La aspetto a braccia aperte...La mia anima gemella per la DECIMA legislatura": il generale Roberto Vannacci lo ha scritto nel suo ultimo (ironico) post su Facebook allegando un fotomontaggio che ritrae lui e Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con Avs, in abiti nuziali. Una sorta di finta partecipazione di matrimonio su cui si legge "Generale Vannacci e Ilaria Salis annunciano il loro Matrimonio". In basso c'è scritto "Chiesa del Parlamento europeo. Strasburgo, 9 giugno 2024".

Alla stampa, invece, il generale - eletto con la Lega a Bruxelles - ha detto: "Se arriverà Ilaria Salis e ci incontreremo ci saluteremo anche. Io non ho mai avuto preclusioni nei confronti di nessuno". E ancora: "Io saluto sempre tutti, a Ilaria Salis dirò ‘benvenuta'". Intanto, come ricorda il Secolo d'Italia, dopo il voto dell’8 e 9 giugno, quattro leghisti devono ancora capire se volare a Strasburgo oppure no. Si tratta degli eurodeputati uscenti Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Susanna Ceccardi e l’ex azzurro Aldo Patriciello. Il via libera per sedere nell’Europarlamento arriverà solo dopo che il generale Vannacci avrà esercitato la sua opzione sul collegio di elezione.

Vannacci potrebbe scegliere di essere eletto in una delle quattro circoscrizioni dove è stato il più votato della Lega: Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud. In base alla sua scelta uno dei quattro nomi tra Ciocca, Borchia, Ceccardi e Patriciello resterà fuori.