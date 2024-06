Luca Bottura, la pubblicità che lo fa delirare: "L'Italia nel mondo è nera". Poi piovono insulti

21 giugno 2024 a

a

a

Luca Bottura, dopo le accuse alla maglia "nera" degli Azzurri firmata da Giorgio Armani e che in realtà era blu notte, continua nel suo delirio anti-fascista. Questa volta se la prende con Enel che in una pubblicità del gruppo scrive: "Enel - L'Italia nel mondo", con tanto di tricolore sullo sfondo di un cielo notturno - quindi nero - stellato.

Il commento del giornalista è il seguente: "E quindi l’Italia nel mondo è nera, molto bene".

Un tweet quello di Bottura che ha scatenato il popolo social. "Nella psicologia dei colori nel neuromarketing il nero richiama lusso ed eleganza. Bottura ad un certo punto dovete calmarvi ed evitare di sparare minchi*** a ripetizione perché scadete nel ridicolo", commenta uno. E il giornalista risponde: "Nella psicologia di un Paese il nero e il tricolore insieme richiamano un regime che lei apprezza. E può farlo pubblicamente grazie all’articolo 21 della Costituzione antifascista, in pieno anonimato. Quindi, per usare il suo lessico, non mi scassi la minc*** se lo faccio pure io. Un caro saluto".

"Bottura sei un poveraccio", scrive tal Lorenzo. "Grazie Lorenzo, mi fa piacere esserle utile per superare la su frustrazione. Ancora una bella sgasatina in moto e finalmente si sentirà abbastanza macho. Un saluto cordiale", ribatte il giornalista. Ma Lorenzo lo zittisce: "Sempre poraccio sei"

E ancora, si legge tra i commenti: "Ma santo cielo adesso nemmeno più il nero si può usare senza qualcuno si senta offeso"; "Ma fa sul serio? È un cielo stellato, diamine!"; "È un cielo stellato. Comunque con il tuo stipendio un oculista lo puoi trovare, tranquillo".