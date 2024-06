Stasera Italia, Feltri: "Meloni in Europa? Può succedere di tutto"

23 giugno 2024 a

"È un'ipotesi che non scarterei a priori": Vittorio Feltri, in collegamento con Sabrina Scampini a Stasera Italia su Rete 4, lo ha detto a proposito di una eventuale alleanza tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i popolari e i socialisti nell'ambito dell'Unione europea. Il riferimento è agli accordi tra partiti per la scelta delle nomine dei vertici delle istituzioni europee all'indomani del voto dell'8 e 9 giugno. Il Consiglio europeo chiamato a prendere una decisione si riunirà la prossima settimana. In corsa per la Commissione europea c'è Ursula von der Leyen, che sarebbe così al suo secondo mandato; per il Parlamento europeo Roberta Metsola; per il Consiglio europeo Antonio Costa e per la carica di Alto rappresentante Kaja Kallas.

"Quello che può succedere in Europa - ha continuato il direttore editoriale del Giornale nonché fondatore di Libero - è inimmaginabile perché ne abbiamo viste di tutti i colori, può succedere qualsiasi cosa". E ancora: "Meloni deve fare i conti con i propri voti, con i voti dei partiti fratelli suoi e se non riesce ad arrivare a una certa quota non può imporre la sua linea".