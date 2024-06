Euro 2024, Mentana sbeffeggia Spalletti: "Ultim'ora, un'ombra su di lui"

29 giugno 2024 a

Enrico Mentana non le manda certo a dire. Lo ha fatto anche questa volta commentando la partita costata all'Italia l'Europeo. Gli azzurri, infatti, sono stati eliminati agli ottavi dopo aver subito due gol dalla Svizzera. Il direttore del TgLa7 ha dedicato ben tre post su Instagram a questa pesante disfatta. Nel primo, ha scritto: "Altro che Biden". A corredo la copertina che il Time ha dedicato al presidente Usa Joe Biden, in corsa per un secondo mandato. Dopo il disastroso confronto tv con l'altro candidato alle presidenziali, Donald Trump, il magazine gli ha dedicato una copertina con su scritto "Panico". Mentana l'ha riproposta. Solo che al posto di Biden, ecco Luciano Spalletti, il ct della Nazionale.

In un altro post, Mentana invece ha ribadito: "L'ho scritto qui dopo la partita con la Spagna, lo confermo a maggior ragione stasera: nella mia vita non ho mai visto un'Italia così brutta, modesta, impaurita. Nessuno sembra sapere cosa fare in campo. E senza Donnarumma sarebbe finita ancora peggio, e ancora prima".

La lezione di Donnarumma a Spalletti: “Chiediamo scusa a tutti, non c'è altro da dire”

Infine, nell'ultimo post il direttore del TgLa7 ha scritto ironicamente: "Ultim'ora: su Spalletti l'ombra di Michelle Obama", con le foto dell'allenatore e dell'ex first lady americana. Anche in questo caso il rimando è al caos tra i dem americani dopo la performance di Biden in tv. Subito dopo il dibattito con Trump, in molti hanno pensato che l'unico miracolo possibile per i dem potesse essere proprio un cambio in corsa con Michelle Obama.