Ilaria Salis, Porro perde la calma a Quarta Repubblica: "Allora inizio a picchiare"

Si scaldano i toni a Quarta Repubblica quando si inizia a parlare di Ilaria Salis e occupazione abusive, e anche il conduttore Nicola Porro perde la pazienza.

Tra gli ospiti del talk del lunedì sera di Rete 4 c'è Annamaria Addante, presidente dell’associazione inquilini e proprietari Ater Roma, che incalza: "La legalità non significa prendere qualcosa a un altro che ha più diritto di te ad averla. Questa è rapina!". Il ruolo da "giustiziera sociale" rivendicato dalla neo-eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, insomma, non regge.

"Vai a denunciare la Salis - provoca Piero Sansonetti, direttore dell'Unità -. Perché ce l'hanno con lei? Sai quanti deputati hanno una condanna definitiva? Non ha carichi pendenti in Italia, non ha denunce né condanne. Se mi porti la prova che ha commesso una illegalità ne discutiamo".

"Per quale motivo la Salis ha occupato una casa? - replica la Addante - Ci abita lei, ha 90mila euro di debiti!". Parte una rissa verbale che Porro tenta di sedare: "Non riesco a capire perché in questo studio non si riesca a dire una cosa molto semplice: queste persone in quelle case non ci devono stare. Con la Salis c'entra perché ha occupato due case! Se la mettete sul personale vado su altro, non me ne frega niente, non so nemmeno chi siano le persone che citate. Qua c'è un problema! Perché questa signora (la Addante, ndr)non può parlare? Faccio il conduttore e non sono riuscito a sentire un suo ragionamento. La volete fare parlare?".

In studio rimbalza l'idea di occupare case e darle a chi è ancora in attesa e in graduatoria, e Porro stavolta sobbalza: "Io con questo criterio mi trasformo in Charles Bronson, quando la prossima volta vedo qualcuno che fa casino in metropolitana o l'ordine pubblico c'è inizio a picchiare tutti quanti! Occupiamo, famo, sembra un film dei Grandi mostri!".