Cecilia Parodi, la scrittrice che odia gli ebrei invitata al convegno dei giovani dem

Gira sul web un video diventato virale che mostra una ragazza disperata di fronte alle immagini delle distruzioni nella Striscia di Gaza. Uno dei tanti, verrebbe da pensare. La protagonista però non lancia nessun appello accorato alla pace, bensì sbraita sgombrando una volta per tutte il campo dalla scusa utilizzata dagli odiatori di Israele che amano nascondersi dietro l’anti-sionismo. Il video dice: «Odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono, tutti i giornalisti, tutti i politici, tutti i paraculi. Spero di vederli tutti impiccati! Giuro che sarò la prima della fila a sputargli addosso!».

La performer in questione si chiama Cecilia Parodi, è apertamente di sinistra e, video alla mano, è antisemita. Non solo, perché in qualità di (modesta) scrittrice e di cofondatrice di un (misterioso) progetto Yohzer Gaza, è stata anche ospite delle iniziative dei giovani del Pd. Il 15 febbraio scorso era in locandina in uno dei grandi eventi che misero in imbarazzo tutto il partito milanese per la presenza di alcuni profili pro-Hamas. Sono gli stessi eventi che portarono all’uscita del consigliere ebreo Daniele Nahum (ora in Azione). Quello con la Parodi si intitolava “Colonialismo & Apartheid in Palestina – Una lunga storia di occupazione illegale e Resistenza” ed era programmato al Circolo Nilde Iotti dei Gd meneghino. Più di recente, il 30 giugno, tale Parodi si è esibita anche Roma nei Dialogues for Gaza, giornata pro-Pal promossa da Culture Roma insieme a Oxfam e Medici Senza Frontiere. Dell’indirizzo degli eventi se ne occupa, tra gli altri, l’Assessorato alla Cultura guidato dal dem Miguel Gotor. Elly Schlein che ne pensa?

