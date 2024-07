Roberto Salis prima attacca Meloni, poi... raffica di querele: "Mi compro una barca da 45 piedi!"

06 luglio 2024 a

Aveva detto che sarebbe uscito di scena, che avrebbe abbandonato il ruolo di portavoce di sua figlia, Ilaria Salia, la neo-europarlamentare eletta con Avs. Bene, se il ruolo di portavoce, circa, lo ha abbandonato, papà Roberto Salis non è però uscito di scena. Continua la sua battaglia - anche e soprattutto - politica sui social, su X, dove è attivissimo. Un profilo social ovviamente "attenzionato", anche solo per quanto Roberto Salis si è esposto in queste ultime settimane.

E nelle ultime ore, ecco che si è reso protagonista di una vera e propria "mitragliata" di post. Tra questi alcuni contro Giorgia Meloni, accusata di non aver risposto a una sua Pec. Roberto Salis sostiene che il premier avrebbe potuto risolvere il caso di sua figlia in 15 giorni (e ci si chiede come). Dunque un attacco più strettamente politico contro Meloni: "Sarebbe così passata da underdog a statista! E la Sinistra non avrebbe più toccato palla per i prossimi 10 anni. E così rimarrà un underdog che si occupa solo degli interessi dei suoi ex camerati del Fronte della Gioventù!", sparacchia Roberto Salis. Insomma, tutt'altro che "uscire di scena".

Ma non solo. Roberto Salis negli ultimissimi minuti, sempre su X, ha annunciato querele a raffica. "Anche questo passato agli avvocati per diffamazione!", scrive rilanciando il commento di un utente. E ancora: "Ed anche questo passato agli avvocati! Credo che alla fine di questa storia con i soldi di questi mi comprerò una barca almeno da 45 piedi!". Dunque ci sono delle situazioni su cui ancora si interroga: "ono indeciso se considerare questa una minaccia e gestirla di conseguenza oppure e' semplicemente uno dei soliti che non si rende conto di quello che scrive!". E via discorrendo, in una tempesta di post senza soluzione di continuità. Qui in calce, ve ne proponiamo alcuni.

Anche questo passato agli avvocati per diffamazione! https://t.co/kWXUb5mRN6 — Roberto Salis (@robesalis) July 6, 2024

Ed anche questo passato agli avvocati! Credo che alla fine di questa storia con i soldi di questi mi comprerò una barca almeno da 45 piedi! https://t.co/UdpIxvCAHP — Roberto Salis (@robesalis) July 6, 2024

Sono indeciso se considerare questa una minaccia e gestirla di conseguenza oppure e' semplicemente uno dei soliti che non si rende conto di quello che scrive! https://t.co/MVUQh29NrW — Roberto Salis (@robesalis) July 6, 2024