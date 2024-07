In Onda, Rula Jebreal: "L'attentato a Trump? Estrema destra armata"

17 luglio 2024 a

a

a

Un complotto iraniano per uccidere Donald Trump? Non ci crede, Rula Jebreal: ospite di In Onda su La7, in collegamento con gli Stati Uniti, la giornalista di origini palestinesi commenta l'attentato subito sabato scorso in Pennsylvania dal candidato repubblicano alla Casa Bianca e sottolinea: "Qualche giorno fa c'è stata una serie di warning, per il Servizio segreto americano la minaccia terroristica numero 1 è interna, cioè uomini armati di estrema destra".

La Jebreal ricorda i fatti del 6 gennaio del 2021, con l'assalto a Capitol Hill dei sostenitori trumpiani: "Da allora ci sono stati una serie di attentati, Nancy Pelosi (il tentato agguato al marito, ndr), minacce estreme. Quello che è accaduto a Trump, le uniche notizie rispetto al soggetto, l'attentore, sono che era un repubblicano armato. Non sappiamo le motivazioni, non conosciamo il suo background, sappiamo che ha fatto una donazione ai democratici. Anche John Miller, nostro collega alla Cnn ed ex numero 2 dell'Fbi, non esclude che l'attentatore era uno che considerava Trump troppo poco conservatore".

"Non ho più dubbi": pallottole contro Trump, l'ex consulente di Reagan sgancia la bomba

Quindi elenca le minacce ricevute dai giornalisti della Cnn e altri colleghi ritenuti "nemici del popolo" e parla di una "guerra civile" in corso.

"La sola persona che può raccontare cos'è accaduto": attentato a Trump, la rivelazione di Salvo Toscano

Fari puntati anche su J.D. Vance, prossimo vice di Trump: "E' un suo clone, molto più giovane, 39 anni, è riuscito a entrare nelle sue grazie. Lo stiamo sottovalutando: è uno che vuole togliere il diritto all'aborto alle donne, incluse le ragazzine stuprate. Se sei stata stuprata, devi mantenere anche il feto e il bambino. E dice cose ancora più grave: se le donne vengono picchiate dai mariti devono rimanere sposate perché il divorzio danneggia i figli. La notizia più grave però è da chi è stato finanziato: Peter Thiel, uno di estrema destra e che non crede nella democrazia". "Ma è il fondatore di Paypal", se la ride sarcasticamente Francesco Giubilei, presente in studio e sconcertato dalle accuse della Jebreal. "Sì, uno che nelle interviste è contro gay, neri e minoranze e che vorrebbe togliere il diritto di voto alle donne", assicura Rula.