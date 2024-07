L'aria che tira, il generale Vannacci inchioda l'inviata de La7: "Che fa? Si intromette?"

17 luglio 2024 a

Sta diventando quasi un format, quello del generale Roberto Vannacci contro l'inviato di turno de La7. Proprio come era quasi un format quello di Matteo Salvini sempre contro l'inviato di turno della rete di Urbano Cairo. In questo caso siamo a L'aria che tira, il programma che nella sua versione estiva è condotto da Francesco Magnani. E oggi, mercoledì 17 luglio, siamo alla vigilia del voto per il rinnovo (o la bocciatura) di Ursula von der Leyen all'Europarlamento.

Ecco dunque che Magnani interrompe il dibattito in pubblico e afferma: "Andiamo subito a Strasbrugo, perché la nostra Ludovica Ciriello ha intercettato uno degli uomini più attesi e seguiti dai giornalisti italiani, Roberto Vannacci". Ecco che le immagini mostrano i due che sembrano bisticciare. "Eravamo in diretta", dice lei. "Ma che fa? Ma che fa si intromette?", ribatte l'europarlamentare leghista.

Il mistero del trolley del generale Vannacci: mossa a Bruxelles, ha fregato tutti?

Dunque l'inviata de La7 aggiunge con tono sarcastico: "Sta facendo delle foto... Una cosa importantissima". Dallo studio si inserisce Magnani: "Se le piacciono gli obiettivi non potrà disdegnare quelli delle nostre telecamere". "Una domandina, dopo?", rilancia la Ciriello. E Vannacci, rispondendo, picchia durissimo: "Vedremo, dopo ho altre cose da fare. Se lei me lo chiede prima si fanno le cose fatte per bene, come si fa normalmente, no?", conclude. Già, un generale è per sempre.

L'aria che tira, alta tensione tra Vannacci e l'inviata: qui il video