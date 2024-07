In Onda, Marianna Aprile contro Bocchino: "Mi dia del lei"

Roberto Tortora 23 luglio 2024 a

a

a

Momenti di tensione a In Onda, il talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Oggetto dell’ultima puntata il ruolo di Kamala Harris, ovviamente, chiamata a dover prendere le redini di una campagna elettorale molto difficile contro Donald Trump, dopo che Joe Biden ha deciso di rinunciare alla nuova candidatura.

Se per Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi e Sinistra, la candidatura della Harris “può sparigliare le carte di una partita che sembrava con Biden già persa”, diversamente la pensa il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, meno ottimista: “Che la strada sia in salita ci sono pochi dubbi, la Harris doveva essere l'elemento dirompente nella vice-presidenza Biden. Poi questo non è accaduto, lei è scomparsa dal dibattito pubblico, la sua presenza è diventata impalpabile. Ora deve dimostrare se quello che è accaduto è per mancanza di leadership e personalità o frutto solo di una condizione che non glielo permetteva”.

Il focus, però, si sposta poi dagli Stati Uniti allo studio di La7, dove la Aprile e Italo Bocchino battibeccano su questioni di “bon ton”. La conduttrice invita il direttore editoriale del Secolo d’Italia a darle del “lei”, Bocchino risponde ironicamente che “con la Gruber ci diamo del tu” e lei lo gela subito. L’episodio non passa inosservato agli utenti di X, che subito si scatenano nei commenti, c’è chi difende, non senza critiche, Bocchino: “Io detesto Bocchino, lo trovo insopportabile ma non mi è piaciuta Marianna Aprile. Onestamente mi è parso una cafonata, veramente di cattivo gusto”.

Un altro, invece, dice: “La Aprile pretende il 'lei' da Italo Bocchino, ospite abituale di Lilli Gruber su quella stessa rete. E poi dice che Fontana, direttore del Corsera, ‘è la Cassazione’. Quando una conduttrice adotta due pesi e due misure e tradisce la sua partigianeria…”. C’è, infine, chi difende la conduttrice: “Marianna Aprile sei un mito...prende le distanze da Bocchino dicendogli io gli do del lei...come per dire...non ci conosciamo...non siamo amici...io conduco una trasmissione...io faccio le domande e lei può rispondere se vuole...Bravissima”.