Chiara Ferragni, chiude a Milano il negozio aperto nel 2017: "Forte calo dell'attività"

08 agosto 2024 a

Mentre l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni si gode le acque cristalline della Grecia, la sua "isola" di 120 mq chiude i battenti, per sempre. Il negozio di via Capelli a Milano aperto dal brand Chiara Ferragni nel 2017 non ci sarà più. D'altronde, quella della chiusura era una voce che girava da tempo.

A confermare la notizia è stato il Corriere della Sera che ha mostrato l'enorme negozio completamente svuotato. Il caso Pandoro non ha solamente cambiato l'immagine dell'influencer, il pandoro gate ha anche inquinato, per ora, i suoi affari. Come si legge nel bilancio del 2023 della società che l'Adnkronos ha potuto visionare: "Gli eventi negativi sopraggiunti nella seconda metà dal mese di dicembre 2023 hanno necessariamente esteso i riflessi negativi anche nel 2024, che ha subito un forte calo dell’attività".

Attualmente "risulta difficile effettuare una previsione economica per il secondo semestre del 2024, stante ancora il periodo di forte incertezza sulla ripresa dell'attività". Intanto, la Ferragni ha pubblicato il bilancio 2023 di una delle due società coinvolte nel caso Balocco, la Tbs crew. Ecco i numeri che sembrano migliori delle attese: 17,7 milioni di fatturato in crescita di quasi il 20% rispetto ai 14,8 milioni di euro del 2022 e un utile di 4,4 milioni di euro diminuito rispetto a quello del 2022 (erano 5,1 milioni).