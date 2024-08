Pier Silvio Berlusconi con Lorenzo Mattia: l'impressionante somiglianza tra padre e figlio

Tempo di trofeo Berlusconi, Silvio Berlusconi, seconda edizione del match tra Milan e Monza, le due squadre del Cavaliere. Una partita per onorare la memoria del fondatore di Forza Italia e, parimenti, la sua enorme passione per il calcio.

La partita si è disputata nella serata di martedì 13 agosto: a San Siro si sono imposti i rossoneri con il punteggio di 3-1, la diretta è stata trasmessa su Canale 5. Allo stadio presenti tutti: da Pier Silvio Berlusconi a Marta Fascina, ultima compagna del Cavaliere.

Ma non solo: sugli spalti ecco anche Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione a Mediaset, dunque Marco Leonardi, Giorgio Restelli, Angelo Santoro (direttore della comunicazione) e Marco Costa (direttore delle reti tematiche e vicedirettore generale palinsesti e distribuzione).

Si è fatta notare, inoltre, una delle poche presenze pubbliche, almeno fino ad oggi, di Lorenzo Mattia, figlio dell'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Lorenzo Mattia ha anche affiancato il padre mentre quest'ultimo si concedeva a un'intervista. Classe 2010, si tratta della seconda uscita "ufficiale" di Mattia: la prima fu lo scorso anno proprio in occasione della prima edizione del trofeo. La somiglianza tra Mattia e Pier Silvio è davvero sorprendente, anche nel look: giacca e cravatta e occhiali simili a quelli di papà.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi in occasione della seconda edizione del #TrofeoSilvioBerlusconi: "Per me e per noi questa serata è davvero emozionante. È una serata dedicata al ricordo di mio padre ma è anche una serata di passione e di affetto". ❤️ pic.twitter.com/WRHmlOKP2j