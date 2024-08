Denis Garzon, da fruttivendolo a star di Onlyfans a 45 anni: "Quanto guadagno con un video"

26 agosto 2024 a

La storia di Denis Garzon è di quelle significative ed emblematiche di questi anni molto "fluidi", senza più certezze né punti di riferimento. Economici, sociali, forse anche etici o morali.

Il fruttivendolo 45enne di Recoaro, in provincia di Viceza, ha raccontato a diversi quotidiani locali del Veneto la sua clamorosa volta. "Basta cambio vita", è la frase che un bel giorno si è detto, decidendosi ad abbandonare la storica attività di famiglia.

Una scelta dettata da contingenze che molti italiani capiranno: "Tra tasse e spese, non ne valeva più la pena". Lo sanno i liberi professionisti e i commercianti, vessati dal Fisco. Ma lo stanno sperimentando da tempo anche tutti coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, la cosiddetta class media. La seconda vita di Denis però è decisamente più particolare: dopo aver detto addio a banane e lattuga, il signore si è buttato nelle luci rosse, un po' come hanno fatto altre "colleghe" sbarcate su OnlyFans (la piattaforma a pagamento di contenuti per adulti più frequentata dagli italiani), a differenza sua però un po' più giovani e - ce lo concederà - avvenenti.

Intervistato anche da Repubblica, Garzon ha rivelato di aver sempre avuto una grande passione per la seduzione e il mondo dell'eros, alimentata dai suoi viaggi sempre più frequenti nell'Europa dell'Est.

La vita online non è però tutta rosa e fiori: "I video si vendono a 20 dollari (circa 18 euro) l'uno, ma è difficile costruirsi uno stipendio stabile". Le alternative nel mondo reale, però, per l'ex fruttivendolo che vive con il padre di 89 anni, non erano allettanti: "Ho provato a cercare lavoro, ma senza competenze specifiche non è facile".