Oliviero Toscani: "In un anno ho perso 40 chili, ho l'amiloidosi, non c'è cura"

Oliviero Toscani si confessa in una lunghissima intervista al Corriere in cui racconta per la prima volta i suoi gravi problemi di salute e la durissima battaglia che sta combattendo: "Ho vissuto troppo e bene. Sono stato fortunato. Non so quanto mi resta. Alla fine di giugno mi sono svegliato con le gambe gonfie, ho cominciato a fare fatica a camminare. All’ospedale mi hanno diagnosticato un problema al cuore", afferma.

Poi la diagnosi definitiva: "Amiloidosi. In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c’è cura". Il suo racconto non si ferma: "A ottobre ho anche preso una polmonite virale e il Covid, mi hanno tirato per i capelli. Penso anche di essere stato morto, per qualche minuto”. Ma “non ho paura di morire. Basta che non faccia male. E poi - aggiunge - ho vissuto troppo e bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”. Poi un'amara riflessione: "Sono sempre stato particolarmente privilegiato e fortunato, lo dico veramente (...). Vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato, lo conosco da quando era ragazzino. Ogni tanto mi viene voglia”. Infine spiega con pochissime parole come è cambiata la sua vita: "Quando sto male e ho la febbre riesco a immaginare cose fantastiche... In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali".