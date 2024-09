Giorgia Meloni, solidarietà a Don Coluccia: "Quanto di più vigliacco possa esserci"

03 settembre 2024 a

Vile attacco qualche sera fa contro Don Antonio Coluccia che da anni porta avanti la sua battaglia contro la criminalità nella periferia di Roma. Durante un corteo per la legalità sono stati lanciati sassi, bastoni e bottiglie con l'urlo: "Sei un Buscetta", "hai le ore contate, ti ammazziamo". Parole ignobili che non hanno fatto retrocedere di un millimetro don Coluccia: "Tornerò, io mi sono reso disponibile per offrire un servizio alla città. Una città che si commuove, ma non si muove. Continuerò sempre a lottare per la legalità per i cittadini onesti che abitano in questo quartiere".

E tutto il mondo della politica si stringe attorno a Don Coluccia. Il premier Giorgia Meloni ha voluto mandare un messaggio chiaro a Don Coluccia: "Don Antonio Coluccia è da sempre fortemente impegnato contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l’illegalità. Un uomo molto coraggioso, buono, dedito al servizio del prossimo e in prima linea per il recupero sociale del territorio romano. La violenta aggressione subita a Roma, nel quartiere Quarticciolo dove era in corso un corteo per la legalità, è quanto di più vigliacco possa esserci. A lui va tutta la mia solidarietà, e quella del Governo, insieme al ringraziamento per la sua opera quotidiana in favore della giustizia e dei più bisognosi", ha affermato il premier.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri ha espresso tutta la sua vicinanza al sacerdote: "Totale solidarietà a don Coluccia, eroe della legalità e della lotta contro le droghe. Una nuova aggressione nei confronti di un sacerdote coraggioso che va nelle periferie a portare un linguaggio di solidarietà e di verità. Saremo con don Coluccia nelle zone più difficili della città per condividerne, come nel passato, e per sostenerne, come faremo ancora di più nel futuro, la sua opera preziosa". Anche dalla Lega con il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, ha espresso la sua solidarietà a Don Coluccia: "Grande vicinanza e solidarietà a Don Antonio Coluccia, vittima ieri a Roma durante un’iniziativa antidroga, di un’aggressione criminale di cui confido siano presto individuati i responsabili. Sono convinto che la sua contagiosa vitalità, il suo straordinario amore per i giovani delle periferie più svantaggiate, non verranno minimamente intaccati da quanto accaduto trasformandosi, al contrario, in una nuova spinta di impegno e voglia di riscatto da dedicare alle nostre comunità".