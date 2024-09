Maria Rosaria Boccia, le foto di voli e vacanze sono false: ecco le prove

04 settembre 2024 a

a

a

Che bomba su Maria Rosaria Boccia, la collaboratrice per la quale il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è finito in un vero e proprio polverone. Una bomba sganciata da Selvaggia Lucarelli, la prima a dar conto dei video registrati dalla Boccia con occhiali dotati di telecamera all'interno del ministero.

Il punto è che alcuni dei contenuti pubblicati sui social proprio da Maria Rosaria Boccia sarebbero dei falsi. Proprio su quei social che la donna sta cavalcando alla grande tra smentite, attacchi, risposte e presunte prove relative all'intricata vicenda nella quale si è ritrovata invischiata.

L'influencer e stilista di Pompei, infatti, avrebbe pubblicato delle foto dei suoi viaggi e di eventi vip prendendole dal web, insomma gli scatti in questione (che risalgono all'epoca precedente a quella in cui era diventata collaboratrice di Sangiuliano) sarebbero falsi. O meglio, sarebbero semplicemente foto prese da altre fonti, non scattate in prima persona.

Selvaggia Lucarelli snocciola esempi. Per esempio, lo scatto del esclusivo per un evento Dior sarebbe stata scaricata da Pinterest. E ancora, le immagini del viaggio a Mykonos erano state prese da un altro account Instagram (e per confermare le tesi, Selvaggia pubblica anche gli scatti originali).

"Boccia nelle sue storie mostra anche viaggi da invitata a eventi di brand di lusso. Ma le foto sono prese da social vari, da Pinterest a Instagram. Per esempio questo evento Dior", scrive Selvaggia Lucarelli. Ecco, di seguito, il post in questione: