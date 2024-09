In Onda, Marianna Aprile perde la calma: "La sensazione la provo io, se permetti"

Roberto Tortora 05 settembre 2024 a

a

a

Il caso Sangiuliano-Boccia, con l’intervento televisivo al TG1 del ministro e le presunte dimissioni rigettate dal premier, Giorgia Meloni, tiene banco anche a In Onda, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile.

E proprio tra quest’ultima e il vice-direttore de La Verità, Francesco Borgonovo, scoppia una lite in diretta. Il giornalista mette in dubbio le smentite della Boccia: "Su cosa l'ha smentito?". E la Aprile risponde: "Intanto sulla nomina, tanto per dirne una, aveva detto che non c'era nessuna nomina". Mentre la conduttrice spiega, in sottofondo Borgonovo continua a porre la stessa domanda di prima, allora la Aprile sbotta: "Francesco però io sto parlando… se mi fai una domanda io ti rispondo, anche se i ruoli dovrebbero essere invertiti, ma ti rispondo a quanto mi stai chiedendo".

Borgonovo, allora, provoca: "Eh… così proviamo la sensazione reciproca". La Aprile, sempre più stizzita, controreplica: "La sensazione di condurre il programma la provo io grazie". L'ospite puntualizza: "Ma no, la sensazione di essere interrotto dopo essere stato interpellato".

A quel punto la conduttrice è un fiume in piena: "Ho capito, ma se non ti fermi io ti devo interrompere. Fa parte del mio lavoro, mi pagano per questo. Il punto è che la signora Boccia ha pubblicato giorno per giorno documenti che, man mano, smentivano le versioni ufficiali del ministro, non conformi alla realtà che le era stata prima prospettata e poi fatta firmare su carta, perché questa nomina c'è stata. Poi è stata stracciata su stessa ammissione del ministro, quindi non sono io che lo dico e non è la Boccia".

