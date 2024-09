Maria Rosaria Boccia a La7: "Ho votato in modo convinto per Giorgia Meloni"

06 settembre 2024 a

Semplicemente, sta succedendo di tutto. Il caso è quello che domina il dibattito da giorni, monopolizzando gli spazi mediatici dell'ultima settimana. Il caso è quello di Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, il ministro della Cultura e la collaboratrice "sfumata" e poi diventata sua grande accusatrice. Caso culminato con le dimissioni di Sangiuliano, "irrevocabili", e arrivate poco dopo le 17 di venerdì 6 settembre con una lettera recapitata a Giorgia Meloni.

Nelle ultime ore, ancora, la notizia circa l'intenzione della Corte dei Conti di aprire un fascicolo sulla vicenda-Sangiuliano, che "non è passata inosservata". I magistrati contabili, insomma, potrebbero indagare sulle spese del ministro, circostanza alla quale lo stesso Sangiuliano ha prontamente replicato con una breve dichiarazione: "Sono lieto di apprendere che la Corte dei conti stia valutando la possibilità di aprire un fascicolo sulla vicenda che mi riguarda. In tal modo avrò la possibilità di chiarire tutto e dimostrare che non sono stati spesi fondi pubblici né un euro del Ministero è stato utilizzato per viaggi e trasferimenti della signora Maria Rosaria Boccia".

E ancora, Sangiuliano - dopo aver fornito la sua versione dei fatti al Tg1 di mercoledì sera -, tramite il suo avvocato, ha fatto sapere di voler denunciare Maria Rosaria Boccia "entro le prossime 48 ore". Da par suo, la 41enne di Pompei per certo non sta a guardare. Dopo l'intervista a La Stampa di oggi, venerdì 6 settembre, ecco la registrazione dell'intervista condotta da Luca Telese e che verrà trasmessa a In Onda, su La7, di questa sera.

Già nei camerini, la Rossi postava tra le sue stories Instagram messaggi dal sapore vagamente minaccioso. E ancora, in una successiva storia, ecco le immagini dell'imponente arsenale di trucchi a sua disposizione. Dunque, ecco filtrare qualche piccola anticipazione dell'intervista. E in una di queste, ecco che la Boccia afferma: "Ho votato convintamente Giorgia Meloni e il ministro lo sa benissimo. La stimo, la apprezzo, secondo me è una donna in gamba". Così in un brevissimo estratto sui social. Insomma, dopo le accuse rivolte al premier sempre sui social, ecco che Maria Rosaria Boccia parla della "stima" per Meloni, aggiungendo di averla votata...