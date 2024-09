Maria Rosaria Boccia insultava Maria De Filippi e Signorini: "Corruzione morale, destabilizzazione mentale"

09 settembre 2024 a

a

a

E mentre si continua a scavare nella vita di Maria Rosaria Boccia iniziano a saltare fuori nuovi dettagli, anzi, forse è meglio dire nuovi nemici. Come riporta il Tempo, Lady Pompei non sarebbe nuova a un cero tipo di crociate.

La donna avrebbe preso di mira diversi personaggi dello spettacolo tra cui Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini e Alessia Marcuzzi "e tutta la schiera della vostra bolgia infernale". Per la Boccia i volti tv sarebbero "tra i principali responsabili del decadimento culturale del Paese, del suo imbarbarimento sociale, della sua corruzione morale, della destabilizzazione mentale delle nuove generazioni, dell'impoverimento etico dei giovani, della distorsione educativa dei ragazzi", aveva detto la bionda influencer. Tra i bersagli della Boccia c'è anche la bella Ilary Blasi.

La Boccia non molla la presa su Sangiuliano: come lo vuole distruggere

Tutti vengono definiti "complici e consapevoli promotori di quel perverso processo mediatico che ha inculcato la convinzione di una realizzazione di se stessi basata esclusivamente sull’apparenza, sull’ostentazione della fama, del successo e della bellezza, sulla costante ricerca dell’applauso, sull’approvazione del pubblico, sulla costruzione di ciò che gli altri vogliono e non di ciò che siamo". Lady Pompei non si era fermata ai spietati giudizi: la donna aveva augurato al parterre di volti noti la "fine professionale" e "l’estinzione mediatica, perché solo queste potranno essere e giuste pene per gli irreparabili danni causati al Paese". I fatti rislagano al 2022.

Qui le parole: "Vi accuso di essere trai principali responsabili del decadimento culturale del nostra Paese, del suo imbarbarimento sociale, della sua corruzione e corrosione morale, della destabilizzazione mentale delle nuove generazioni, dell'impoverimento etico dei nostri giovani, della distorsione educativa dei nostri ragazzi. Voi, con la vostra televisione trash, i vostri programmi spazzatura, i vostri pseudo spettacoli artefatti, falsi, ingannevoli, meschini, avete contribuito in prima persona e senza scrupoli al Decadentismo del terzo millennio che stavolta.purtroppo, non porta con sé alcun valore ma solo il nulla cosmico".