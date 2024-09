Il principe Harry compie 40 anni e incassa 9 milioni: hai capito, il ribelle?

Lavinia Orefici 11 settembre 2024 a

Finalmente un raggio di sole illumina Buckingham Palace: la principessa Catherine ha finito la chemioterapia, dopo un percorso «incredbilmente duro». Lo ha annunciato ieri l’account Instagram dei principi del Galles con un video di 3 minuti in cui la voce di Kate annuncia la lieta novella, raccontando il suo percorso e, soprattutto, la nuova prospettiva che la malattia le ha posto di fronte: godersi le cose semplici della vita, anche se «a questo stadio non si può dire ancora» che la principessa sia guarita dal cancro.

In sovrimpressione, infatti, scorrono scene inedite della vita famigliare dei principi del Galles con i figli George, Charlotte e Louis filmate tra il verde della loro proprietà di campagna, nel Norfolk. Alternate appaiono anche immagini di William e Kate scambiarsi gesti d’affetto che raramente siamo abituati a vedere in pubblico. Per la prima volta in un video diffuso dai canali social della corona, intorno a un tavolo mentre giocano a carte con i piccoli principi, ci sono i genitori Middleton, Michael e Carole, sempre più centrali nella monarchia del futuro. L’agenda pubblica della principessa, nel frattempo, è già tornata sul tavolo di Kensington Palace, al lavoro per organizzare il tradizionale concerto di Natale nell’abbazia di Westminster e assicurare la presenza di Catherine per il Remembrance Sunday di novembre.

Oltreoceano, intanto, rimbalzano notizie del cognato americano, Harry. Per lui è in arrivo un assegno a sette zeri. Domenica 15 settembre festeggerà i suoi primi 40 anni con una ricca eredità. Chi è il benefattore? La bisnonna, la regina madre, Elisabetta, morta nel 2002 a 101 anni, che ha voluto assicurare un solido futuro ai suoi nipoti: Harry, ma anche William.

Lei, roccia del regno del marito, Giorgio VI, faro di quello di sua figlia, Elisabetta II, devota alla sola causa della corona dei Windsor, ben conosceva le ingiustizie della macchina monarchica, soprattutto quella tra “heir & spare”, l’erede e la riserva, il problema di sempre. Nel 1994, alla soglia dei 94 anni, decise quindi di versare in un trust due terzi del suo patrimonio personale, 19 milioni di sterline, destinati a otto nipoti, tra loro i principi William e Harry, che avrebbero ereditato la cifra in due tranche: al compimento dei 21 e dei 40 anni. L’attenzione della bisnonna sarebbe stata quella di assegnare a Harry una somma più alta rispetto a quella del fratello maggiore, già destinato al trono e agli altri asset della corona. Il duca di Sussex, quindi, festeggerà in California il compleanno con la moglie Meghan, i figli Archie e Lilibet e un ricco assegno da 8 milioni di sterline (9,4 milioni di euro) in arrivo da Londra.

In realtà il settimanale francese Point De Vue ha stimato che, con gli interessi al 3% maturati in trent’anni, la cifra potrebbe essere ben più alta: 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro. D’altronde i Windsor, lungimiranti anche sul patrimonio, sanno come tutelare i propri affari. In ogni situazione, evidentemente: dal trasloco del 2020, prima in Canada e poi in California, le “sofferenze” subite nella sua vita da principe del Regno Unito sono diventate prima un’intervista con Oprah Winfrey, poi una serie tv, un’autobiografia, un ciclo di conferenze alla fine sconfinate nella lagna, ma che gli hanno fruttato secondo il Daily Mail 131 milioni di sterline.

Alla soglia dei suoi 40 anni dall’inner circle del figlio di re Carlo filtrano notizie contrastanti. C’è chi lo vorrebbe nostalgico di casa e chi, invece, lo racconta felice della sua nuova vita americana. Le testate a stelle e strisce vicine ai duchi di Sussex, invece, raccontano un’unica versione. Sono indiscrezioni che sottolineano ancora di più la distanza tra Harry e i Windsor. La più indicativa di questo termometro che segnerebbe il gelo perenne tra Harry e la famiglia riguarda il fatto che il principe, quando torna in patria, non dorme a Palazzo dal padre, ma nella tenuta degli Spencer, Althorp, dallo zio materno, com’è successo a fine agosto, quando Harry è volato in Inghilterra per partecipare alla messa in ricordo di Lord Fellowes, il marito di sua zia Sarah Spencer. Quella funzione religiosa a cui partecipava anche William ha segnato il primo faccia a faccia tra due fratelli dal giorno dell’incoronazione, il 6 maggio 2023, più di un anno prima. Seduti ai lati opposti della St. Magdalene Church, non c’è stato alcun gesto alcuno sguardo, da fratelli o da figli dello stesso re. Due perfetti sconosciuti.