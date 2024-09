Tagadà, Senaldi inchioda la Boccia: "Figura barbina, perché ha rinunciato all'intervista"

11 settembre 2024 a

a

a

"Lei vive di colpi di scena e siccome mi sembra che non voglia uscire dalla scena dobbiamo aspettarcene degli altri": Pietro Senaldi, collegato con Tiziana Panella a Tagadà su La7, lo ha detto a proposito di Maria Rosaria Boccia, che ieri ha dato forfait a Bianca Berlinguer. L'imprenditrice di Pompei era attesa nello studio di È sempre cartabianca su Rete 4 per fornire la sua versione dei fatti su quanto successo con l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Alla fine, però, ha deciso di tirarsi indietro per via di un ripensamento.

"Io direi che ieri ha fatto una figura barbina - ha proseguito il condirettore di Libero - e questo secondo me è piuttosto definitivo. Si è levata da sola la credibilità che per me non ha mai avuto". Sulla conduttrice Mediaset, che ieri ha rivelato il passo indietro della Boccia all'inizio della trasmissione, Senaldi ha sottolineato: "Berlinguer mi sembra una giornalista non particolarmente tenera con la Meloni o con Sangiuliano o con la classe dirigente di Sangiuliano. Se vuoi rispondi, altrimenti se non hai più niente da dire probabilmente non hai più niente da inventarti", ha chiosato in riferimento alla Boccia.

Guarda qui l'intervento di Senaldi a Tagadà

"Non è che mi stai registrando?": Berlinguer e il retroscena sull'incontro con la Boccia

Se ieri sera in un primo momento la Berlinguer aveva detto che l'intervista all'imprenditrice era in forse, alla fine - intorno alle 23 - ha dovuto informare i telespettatori che quell'appuntamento, annunciato nei giorni scorsi, non ci sarebbe stato. La Boccia, pur essendo arrivata negli studi del programma due ore prima dell'inizio della diretta, ha deciso alla fine di battere in ritirata.