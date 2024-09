Elisabetta Franchi inchioda l'ex marito: "Gli ho messo dietro 7 investigatori, ecco il dossier"

12 settembre 2024 a

Con abiti onesti lavorava al mercato e una volta tornata a casa cucinava per cinque persone. Era questa la vita di Elisabetta Franchi prima di diventare il personaggio di successo che tutti conosciamo.

La nota stilista, al Corriere della Sera, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso quella che è stata la sua vita, una vita da film. "Vestivo i bastoni con le foglie o uno strofinaccio, sognando la bellezza. In casa entravano solo uomini sbagliati, l’ultimo era un alcolizzato. Durante le liti con nostra madre noi figli ci nascondevamo sotto il tavolo o scappavamo di notte nella campagna. Per questo lotto perché le donne si liberino dai rapporti tossici", ha spiegato la stilista.

A 17 anni la donna incontra un ragazzo "perbene e sono fuggita con lui. Mi sono trovata a vivere a casa sua, con la famiglia di lui, genitori e nonni, un sogno. Lavoravo al mercato La Piazzola di Bologna, in una bancarella di intimo, dove ho cominciato a studiare le donne. Mandavo i soldi a casa, ma nessuno di loro mi cercava". Elisabetta Franchi si è sempre contraddistinta per la sua tenacia e al quotidiano ha raccontato di come in seguito a questo incontro abbia conosciuto il suo primo grande amore.

"Mi sono innamorata dell’AD dell’azienda dove lavoravo, più grande di me di 20 anni: si chiamava Sabatino Cennamo, è diventato mio marito e abbiamo costruito la nostra società. Siamo stati insieme 17 anni, abbiamo avuto insieme Ginevra. Poi è morto in 4 mesi per un tumore al pancreas". Elisabetta Franchi anni dopo trova il coraggio di buttarsi in un nuovo amore, Alan Scarpellini. I due però si separano dopo 16 anni di vita insieme: "È il padre di mio figlio Leone. Poi a un certo punto o sono cresciuta troppo io o è rimasto troppo indietro lui. Non avevamo più argomenti in comune, ho fatto il road show per quotarmi in Borsa e non riuscivo neppure a parlargli di ciò che stavo vivendo".

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la questione tradimenti: "Lo vedevo strano, da ex bello non accettava il trascorrere del tempo e lo rincorreva concentrandosi sull’estetica. Le amiche mi hanno aperto gli occhi: gli ho messo dietro 7 investigatori, mi hanno portato indietro un dossier. Prima di aprirlo ho chiesto a lui di dirmi come stavano le cose, ma ha continuato a mentire. Abbiamo trascorso il Natale insieme per i figli. Poi il 4 gennaio gli ho chiesto di andarsene". A ferirla di più è stato "lo sfregio. Andava in giro a raccontare che mi tradiva. Gli ho sempre detto: “Un tuo sguardo di troppo è lo sguardo del marito di Elisabetta Franchi”.