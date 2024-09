Piazzapulita, Alemanno contro Ponzani: "Ma oooh? Lei, storica, dice queste sciocchezze?"

13 settembre 2024 a

Riparte PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7: nuova stagione ma vecchi temi, caccia grossa a Giorgia Meloni e FdI, l'incubo del fascismo. Insomma, il solito menù anche nella primissima stagionale, proposta in prima serata giovedì 12 settembre. In studio si parla ovviamente dell'affaire Sangiuliano-Boccia, dunque si ritorna a FanPage, all'onda-nera, al rischio-fascismo, ai giovani nostalgici ed eccetera eccetera.

In studio ecco la storica Michela Ponzani, la quale si rivolge al direttore editoriale di Nazione Futura, Pasquale Ferraro. E il ritornello è sempre lo stesso: "Ma non le sembra che ci sia una bella discontinuità tra un Gianfranco Fini che dice che il fascismo è il male assoluto, e condanna il fascismo storico, e condanna Mussolini e l'antisemitismo, e questi ambienti dell'eversione nera che incitano alla violenza, all'odio razziale, all'antisemitismo? Non le sembra?". Ferraro risponde: "Non può essere attribuita l'azione di quei singoli a tutto il partito FdI e a tutta la destra?".

Ma il direttore di Nazione Futura non riesce a proseguire, perché nel dibattito, a gamba tesa, entra Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma che in tempi recenti ha spesso mosso critiche anche piuttosto aspre a Fratelli d'Italia. Ma di fronte alle affermazioni della Ponzani sente la necessità di ribattere in modo netto. "Lei sta dicendo che Fratelli d'Italia incita all'eversione nera - domanda -? Lei, storica, sta dicendo queste sciocchezze? Sta dicendo queste sciocchezze? Io sono sono fuori da FdI e critico FdI ma non dica queste sciocchezze per favore. Ma insomma, dai... ma oooh? La discontinuità? Quando abbiamo fatto Fiuggi, Meloni era già nel partito. Le distanze dal fascismo sono state prese ufficialmente", conclude Alemanno.

