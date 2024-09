Otto e mezzo, Josi affonda la sinistra: "Chi è il potentissimo regista di tutto"

Roberto Tortora 19 settembre 2024 a

Vivace dibattito a Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico e sociale di La7, tra la conduttrice Lilli Gruber e Luca Josi, ex- segretario del Movimento Giovanile Socialista dal 1991 al 1994. La Gruber pone una domanda a Josi: "Quando parliamo di egemonia culturale, parliamo di un nuovo poltronificio, parliamo di consenso politico, di un cambiamento di paradigma cultura? Perché si capisce solo in alcuni casi, quando si tratta di moltiplicare e distribuire poltrone".

Questa la risposta di Josi, che elogia Dagospia: "La destra ha fatto ciò che deve fare qualunque movimento che va al governo, cioè mettere le sue espressioni. Adesso non ha più argomenti d'attesa, la distribuzione di tutte le carte più autorevoli è stata fatta. Hanno in panchina ancora due intelligenze come Giordano Bruno Guerri o Marcello Veneziani. Sono due riservisti potenziali".

"Sono molto più colpito - prosegue Josi - da un soggetto che si è delineato come potentissimo regista per capacità di tutto ciò che sta non avvenendo a sinistra ed è il sito Dagospia, che si è dimostrato un luogo di scrittura e di costruzione delle visioni più efficace di altra comunicazione".

