Emily, "dopo l'appuntamento ha voluto i soldi del caffè": il video virale

Ci sono appuntamenti da sogno e appuntamenti da incubo e spesso si rivelano non subito, ma in maniera del tutto inaspettata. Questa è la storia di Emily, una ragazza di 29 anni che vive a Sidney e ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega la disavventura dopo la prima uscita con un uomo, mostrando anche gli screenshot dei messaggi scambiati con lui. Dopo le prime impressioni ed un primo tempo passato insieme, la ragazza si è resa conto di non voler continuare a uscire con lui e quindi ha pensato, parole sue, “che la cosa giusta da fare fosse mandargli un messaggio e farglielo sapere, anziché ghostarlo”. Per chi non fosse pratico, “ghostare” vuol dire sparire come un fantasma, senza dare più notizie.



La ragazza gli ha scritto: “Hey! Grazie per aver organizzato il picnic, un peccato che il tempo non ci abbia sorriso! Mi ha fatto piacere conoscerti ma non ho sentito nessuna ‘scintilla’, comunque ci vediamo sicuramente in giro! Spero tu possa goderti il resto del fine settimana”. A corredo, la classica emoji sorridente. Il ragazzo, però, ha risposto in modo sorprendente e non in senso positivo: “Sono d'accordo, siamo troppo diversi. Ti auguro il meglio. Il tuo caffè è costato 6 dollari”.

A corredo lui, invece di un emoji, ha inserito i dati per il pagamento. Per la serie… la classe non si compra al supermercato. Emily, ovviamente, si è rifiutata di procedere al pagamento e gli ha risposto piuttosto infastidita: “Non ho mai sentito di gente che chiede a una persona di uscire e poi chiede indietro i soldi. In bocca al lupo a trovare qualcuno”. Lui, però, non ha incassato, anzi: “Non avevo alcuna intenzione di insistere, ma apprezzerei comunque se coprissi la tua parte. Volerti tenere una cifra così bassa non ti fa fare una bella figura”. Evidentemente quel caffè li ha innervositi entrambi.